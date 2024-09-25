Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Kimliği belirsiz şüphelinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Erat’ın ayaklarına isabet etti.



İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Erat, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilip tedaviye alındı.



Erat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.