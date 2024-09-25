Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

Mardin’de Orhan Erat isimli kişi, evinin avlusunda silahlı saldırıya uğradı. Erat, yaralı halde hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı

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’de bir kişi evinin avlusunda silahlı saldırıya uğradı.

Olay, sabah saatlerinde, Derik ilçesine bağlı Zeytinpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Orhan Erat, evinin avlusundayken silahlı saldırıya uğradı.

Mardin’de evin avlusunda silahlı saldırı - 1

Kimliği belirsiz şüphelinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Erat’ın ayaklarına isabet etti.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erat, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilip tedaviye alındı.

Erat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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