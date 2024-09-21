Mardin'de feci kaza: 3 ölü

Mardin'in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, GAP sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mardin'de feci kaza: 3 ölü

'in Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ASS 210 plakalı araç, kontrolden çıkarak GAP sulama kanalına devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'de feci kaza: 3 ölü - 1

Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltında

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltında

İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Çiğdem Aslan havalimanında yakalandı

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Çiğdem Aslan havalimanında yakalandı

Resmi Gazete'de bugün (21 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (21 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 29 kaçak göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...