Mardin'de feci kaza: 3 ölü

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ASS 210 plakalı araç, kontrolden çıkarak GAP sulama kanalına devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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