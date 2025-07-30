Mardin'de feci olay: 10 yaşındaki Berat yaşamını yitirdi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir TIR'ın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 10 yaşındaki Berat Taş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde 28 Temmuz'da park halindeki TIR’ın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama olmuştu.
Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralanmıştı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Berat Taş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Berat’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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