Mardin'de feci olay: 97 yaşında yedinci kattan düşüp öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir apartmanın yedinci katında balkondan düşen 97 yaşındaki Amşa Maktay yaşamını yitirdi.
Mardin'de feci bir ölüm yaşandı.
Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanın 7’nci katındaki dairesinde oturan Amşa Maktay (97) isimli kadın, öğle saatlerinde iddiaya göre balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybedip düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Maktay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Maktay’ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, buradaki ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
