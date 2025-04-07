Mardin'de feci ölüm: Banyoda akıma kapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, duş almak için girdiği banyodaki elektrikli kazandan akıma kapılan 60 yaşındaki Daime Özçelik yaşamını yitirdi.

Mardin'de feci ölüm: Banyoda akıma kapıldı

Mardin'in Derik ilçesi kırsal Akıncılar Mahallesi’ne bağlı Bucak mezrasında Daime Özçelik (60) 5 Nisan’da duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı.

Özçelik, yakınları tarafından otomobille Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yapılan kontrollerde, Özçelik'in yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mezradaki aile kabristanında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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