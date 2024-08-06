Mardin’de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.



Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin-Kızıltepe D-950 Karayolu üzerinde, orman fidanlığı arkasında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Geri dönüşüm bekleyen plastik atıkların depolandığı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.