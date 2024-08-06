Mardin’de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin-Kızıltepe D-950 Karayolu üzerinde, orman fidanlığı arkasında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Geri dönüşüm bekleyen plastik atıkların depolandığı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Beş itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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