Mardin’de gölet suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan gölette kuraklık nedeniyle su çekilince binlerce balık telef oldu.



Mazıdağı ilçesine bağlı Şanlı köyünde bulunan göletin suyu kuraklık nedeniyle çekildi. Suyu çekilen gölette bulunan binlerce balık telef oldu.



Binlerce balığın telef olduğu göletten çok kötü koku geldiğini belirten köy halkı, bir an önce kötü kokuya çözüm bulunmasını talep etti.