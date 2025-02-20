Mardin'de göz gözü görmüyor
Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metrenin altına düştü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, sisin gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.
Merkez ilçe Artuklu'yu etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sabahın erken saatlerinde oluşan sisle görüş mesafesi, yer yer 15 metrenin altına kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi.
Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.
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