Mardin’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Üç yaralı

Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, 3 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.