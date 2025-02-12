Mardin’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Üç yaralı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.
Fotoğraf: Arşiv
Kırsal Yeniköy Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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