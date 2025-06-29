Mardin'de hafriyat kamyonu yandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Mardin-Diyarbakır karayolunda bulunan bir şantiyede park halindeki hafriyat kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.