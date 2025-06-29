Mardin'de hafriyat kamyonu yandı

Mardin'de park halindeki bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de hafriyat kamyonu yandı

'in merkez Artuklu ilçesinde park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Mardin-Diyarbakır karayolunda bulunan bir şantiyede park halindeki hafriyat kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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