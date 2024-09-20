Mardin'de hastane trafosunda yangın

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, paniğe neden olurken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Mardin'de hastane trafosunda yangın

Nur Mahallesi’ndeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde, hastanenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo merkezinde, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası trafo merkezinde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Jeneratörün devreye girmesiyle hastanede herhangi bir aksama yaşanmazken, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri tarafından onarım çalışması başlatıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya kimdir? (Urfi Çetinkaya hakkında bilinenler)

"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya kimdir? (Urfi Çetinkaya hakkında bilinenler)

Bursa'da kadın müdür yardımcısının kapısını kıran müdür açığa alındı

Bursa'da kadın müdür yardımcısının kapısını kıran müdür açığa alındı

Hac kura çekimi 2025: Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kura çekimi 2025: Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Özel okul kitaplara 30 bin lira istedi veliler 5 bin liraya aldı: İnceleme başlatıldı

Özel okul kitaplara 30 bin lira istedi veliler 5 bin liraya aldı: İnceleme başlatıldı

Denizli'de 3 katlı bina alev alev yandı

Denizli'de 3 katlı bina alev alev yandı

Otomobil ile polis aracı çarpıştı; 3'ü polis, 5 yaralı

Otomobil ile polis aracı çarpıştı; 3'ü polis, 5 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...