Mardin'de hayırsever, marketin tüm veresiye borcunu ödedi

Borcunu ödemeye gelenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Şeyhmus, “Borçları hesapladık, 114 bin lira çıktı. Hayırsever vatandaş ‘Bu borcu ben ödeyeceğim, sen de defteri sileceksin’ dedi. Ayrıca herkesin bilmesi için bir ilan asmamı rica etti. Daha sonra borcu olup da ödemeye gelenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kimin ödediğini sordular ama kişi ismini vermek istemedi. Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bu hayır, borcu olan vatandaşları çok mutlu etti. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah bu örnek davranış başkalarına da ilham olur” dedi.