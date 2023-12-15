Mardin'de içme suyu borusu patladı: Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

​Nusaybin ilçesi Eskiyol Mahallesi’ndeki Uluslararası İpekyolu kenarından geçen Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine temiz içme suyu iletimini sağlayan Beyaz Su isale boru hattında, dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Su borusundan fışkıran tazyikli su yaklaşık 10 metre yükseğe fışkırdı. Yanından geçtiği kara yolu da su altında kaldı. Belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince isale hattının onarımı için çalışma başlatılırken, olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri de trafik akışını sağladı.