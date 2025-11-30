Mardin’de iki grup arasında bıçaklı kavga

Mardin’in Artuklu ilçesi Eminettin Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada M.A.Ç. (17) ve M.B.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.A.Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.