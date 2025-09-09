Mardin'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada, Z.A. (57), C.K. (25), D.Y. (25), F.Y. (38), C.Y. (15) ve B.Y. (14) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​