Mardin'de iki kaçak trafoya el konuldu

Mardin'de iki kayıt dışı trafoya el konuldu.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, drone ve yapay zeka destekli analizlerle yürütülen çalışmalarda kaçak kullanımın olduğu bölgelerin tespit edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'nde biri tarım arazisinde tuğla örülerek gizlenmiş, diğeri traktör römorkuna yüklenmiş iki kaçak trafonun belirlendiği kaydedildi.

Savcılık kararıyla jandarma eşliğinde el konulan trafoların buğday tarlasını sulamak için açılan kuyularda kullanıldığının ve yasa dışı yollarla kurulan düzenekte hiçbir güvenlik önlemi alınmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, biri 160, diğeri 250 KVA gücündeki trafoların yaklaşık 200 konutun ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu ifade edildi.



Açıklamada, şunlara yer verildi:



"Kayıt dışı trafolar can ve mal güvenliği için ciddi risk oluşturuyor. Bu tür trafolar şebeke üzerindeki yükü artırarak enerji kalitesini düşürüyor. Bugünkü teknolojik imkanlarla kaçak elektrik kullananların tespit edilmeme şansı artık yok. Kaçak elektrik kullanmak yerine, enerjiyi verimli kullanarak modern sulama teknikleriyle tarım yapılmasını öneriyoruz."