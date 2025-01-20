Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahalle'sinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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