Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.



Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.