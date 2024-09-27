Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mardin’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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