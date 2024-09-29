Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Nusaybin-Midyat kara yolunun kırsal Kalecik Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 27 AEA 48 plakalı otomobil ile 47 LD 236 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, araçlardaki Nurcan E, Süleyman I, Hakan Y, Alaaddin Ü, Hüseyin E, Nurullah N, Muhammet D, Veysel Y, Süleyman T, Abdurahman E. ve Nahide E. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

