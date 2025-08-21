Mardin'de ikisi kardeş üç kadın evlerinde ölü bulundu: 10 gündür kimse fark etmemiş!

BİR KADIN DAHA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde farklı bir mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan (60) da evinde ölü bulundu.



Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.