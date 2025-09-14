Mardin'de ilginç takı töreni: Damada banknotlardan oluşan yelek giydirildi

İlçede bulunan bir düğün salonunda yapılan düğün töreninde yakınları tarafından damada takı merasimi sırasında farklı bir sürpriz hazırlandı.



Valiz içinde getirilen 200 liralık banknotlar yelek haline getirilerek damadın üzerine giydirildi. Geline ise takı merasiminde 2 kilo 100 gram altın takıldı.



Renkli görüntülere sahne olan düğün, sosyal medyada da ilgi gördü.