Mardin’de ilk arpa hasadı

Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Mardin’de sezonun ilk arpa hasadı, Kızıltepe Ovası’nda gerçekleştirildi.



Susuz tarlada yapılan hasattan elde edilen arpa, Hububat Ticaret Merkezi’nde kilosu 12 liradan satışa sunuldu. İlk hasadı yapan Kızıltepe ilçesi kırsal Aktulga Mahallesi’nden çiftçi Mehmet Faruk Badilli tarafından üretilen yeni mahsul arpa, zahireci Hacı Süer tarafından satın alındı.



Çiftçi Badilli’ye gram altın hediye edildi.