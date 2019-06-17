Mardin'in Nusaybin ilçesinde M.T. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tepealtı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.