Mardin'in Nusaybin ilçesinde M.T. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tepealtı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde M.T. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tepealtı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.