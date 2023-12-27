Mardin'de kadın cinayeti: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.



Zeynep'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.