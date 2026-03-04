Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı

Mardin'de büyükşehir belediyesine atanan kayyumun görev süresi uzatıldı.

Terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine, İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

BAHÇELİ "AHMETLER MAKAMA DÖNMELİ" DEMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün durumuna ilişkin daha önce iki kez açıklama yapmıştı.

Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." demişti.

MHP liderinin bu açıklaması sorulan Ahmet Türk ise "Halkımız artık somut adımların atılmasını bekliyor." açıklamasını yapmıştı.