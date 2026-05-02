Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı
02.05.2026 11:05
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 4 Kasım 2024'te kayyum atanmıştı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bir buçuk sene önce kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un görev süresi iki ay daha uzatıldı.
Terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atanmıştı.
İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi yeniden değerlendirildi ve 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek.
Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.