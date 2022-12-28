Mardin’de 'Kökünü kurutma operasyonu': 61 kişiye gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde 750 personelin katılımıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Dron ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.



Mardin Valiliği’nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde bulunan toplam 61 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 61 adreste saat 06.30’da eş zamanlı operasyon başlatıldı" denildi.