Mardin’de kontrolden çıkan araç takla attı: 4 ölü, biri bebek 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.



Sağlık ekiplerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Enücük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.