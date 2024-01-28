Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’de otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi İdil karayolunda meydana geldi.

Plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Abdulkadir A., Ahmet A., Hatip A. ve Haydar A. yaralandı.

Mardin’de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...