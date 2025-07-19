Mardin'de kontrolden çıkan TIR devrildi
Mardin'de kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Mardin'de devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'ndeki otogar kavşağında gece saatlerinde meydana geldi.
07 YDT 69 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan TIR şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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