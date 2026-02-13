Mardin'de korkunç olay! Medine Akpınar evinde vurulmuş halde bulundu
13.02.2026 16:08
IHA
Foto: Arşiv
İHA
Mardin'de Medine Akpınar isimli kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mardin'de bir kadın öldürüldü.
Olay Midyat ilçesinde yaşandı. Sivrice Mahallesi yaşayan 28 yaşındaki Medine Akpınar evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Akpınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.