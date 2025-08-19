Mardin'de levyeli kavga ölümle bitti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan 69 yaşındaki Hasan Temel dövüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır kafa travması geçiren Temel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Temel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.