Mardin'de minibüste durak kavgası

Mardin'de otogar güzergahında çalışan bir yolcu minibüsünde şoför ile yolcu arasında kavga çıktı.



Kavganın yolcunun şoförden kendisini durak harici olan bir mevkide indirmesini istemesi üzerine başladı.



Tartışma sırasında yolcunun "Sen benim kim olduğumu biliyor musun" sözlerine şoför "Kim olursan ol, durak harici yasak" yanıtını verdi.



Ardından aracı yol kenarında durduran şoför ile yolcu aşağı indi. Burada yolcu, şoföre yumruk sallarken tarafları başka bir yolcu ayırdı.