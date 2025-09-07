Mardin'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet, kırsal Ambar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.