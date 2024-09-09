Mardin'de muhtar adayı ailelerin karıştığı silahlı kavgada 10 tutuklama

Olay, 6 Eylül’de Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.
Yaralılardan Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
24 ŞÜPHELİDEN 10’U TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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