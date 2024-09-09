Mardin'de muhtar adayı ailelerin karıştığı silahlı kavgada 10 tutuklama

Olay, 6 Eylül’de Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.



Yaralılardan Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.