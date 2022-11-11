Mardin'de okul müdürüne taşlı sopalı saldırı: 3 gözaltı

Mardin'de okul müdürü, akrabalarıyla husumetli olan kişilerce dövüldü.

Midyat ilçesinin kırsal Yayvantepe Mahallesi’nde ilkokul müdürü Hüseyin Deniz, akrabalarıyla husumetli olan bir grup tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildi.

TAŞLI SOPALI DAYAK

Dün de okulun kapısında velileri uğurlayan Deniz, bir araçtan inen kişilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı.

ÖĞRETMENLER KURTARDI

Hüseyin Deniz, okuldaki öğretmenler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Okul müdürü, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU



10 gün iş göremez raporu verilen Deniz'i dövdüğü gerekçesiyle 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Hüseyin Deniz, kendisini ziyarete gelen velileri uğurlarken okul kapısının önünde araçtan inen bir grubun saldırısına uğradığını ifade ederek, “Üzerime taşlarla, sopalarla saldırmaya başladılar. Olayı gören okuldaki öğretmenler ve köylüler gelerek onları uzaklaştırdılar. Haklarında suç duyurusunda bulundum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.