Mardin'de örtü yangını

Midyat ilçesi kırsal Gelinkaya Mahallesi'nde öğleden sonra bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın nedeniyle birçok ağaç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.