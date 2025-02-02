Mardin'de örtü yangını

Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Mardin'de örtü yangını

Midyat ilçesi kırsal Gelinkaya Mahallesi'nde öğleden sonra bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

nedeniyle birçok ağaç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

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