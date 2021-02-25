Mardin'de otel yangını: 5. kattan atlayan bir kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan otelin 5. katından atlayan kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Şanlıurfa Caddesi 'ndeki otelin 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bu sırada 5. katta bulunan Sedat T. alevlerden kurtulmak için pencereden atladı.



Yaralanan Sedat T. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı.



Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.



Yangın sonrası binada hasar oluştu.