Mardin'de otomobil devrildi:  2 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil devrildi:  2 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı İkisu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 2 kişi Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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