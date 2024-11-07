Mardin'de otomobil devrildi: 2 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı İkisu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 2 kişi Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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