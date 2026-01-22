Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, Midyat-Dargeçit kara yolu Barıştepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı incelemede kazada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.