Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil ile plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
