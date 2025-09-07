Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil ile plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada, 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...