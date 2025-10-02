Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Dargeçit Karayolu üzeri Barıştepe Mahallesi mevkisinde öğleden sonra sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmeyen otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletteki Abdulbaki Eroğlu (60) hayatını kaybetti, yanında bulunan oğlu Mehmet Salih Eroğlu (19) ile otomobildeki Ömer Ö. (30) Demet Ö. (28) ve 10 aylık Melih Ö. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Salih Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Abdulbaki Eroğlu'nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı