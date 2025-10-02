Mardin’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde, plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Berivan Duman’a (32) çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Berivan Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Duman’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

