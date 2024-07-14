Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasine Aksoy, otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti.

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Akçakaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasine Aksoy'a çarptı.

Sürücü otomobiliyle kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Hasine Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Aksoy'un cenazesi, otopsi için için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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