Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de, Nusaybin-Midyat kara yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin-Midyat kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi mevkinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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