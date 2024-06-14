Mardin’de petrol kuyusu çevresinde çıkan ot yangını panik yarattı

Yangın, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı, Suriye sınırındaki kırsal İkiztepe Mahallesi mevkisinde çıktı.
Mayınlı sınır bölgesindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, Çamurlu Petrol Arama Tesisi ve petrol kuyularına doğru ilerlemeye başladı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Mardin
- Yangın