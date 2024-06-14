Mardin’de petrol kuyusu çevresinde çıkan ot yangını panik yarattı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan ve petrol arama tesisi ile petrol kuyusunun çevresine ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin’de petrol kuyusu çevresinde çıkan ot yangını panik yarattı

, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı, Suriye sınırındaki kırsal İkiztepe Mahallesi mevkisinde çıktı.

Mayınlı sınır bölgesindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, Çamurlu Petrol Arama Tesisi ve petrol kuyularına doğru ilerlemeye başladı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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