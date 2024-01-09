Mardin'de rahibe ölümü

Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nda 80 yaşındaki Rahibe Hazme Can, merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Mardin'de rahibe ölümü

'de manastırın merdiveninden düşen rahibe yaşamını yitirdi.

Olay, Midyat ilçesi kırsal Güngören Mahallesi'ndeki Mor Gabriel Manastırı’nda dün gece saatlerinde meydana geldi.

Rahibe Hazme Can (80), iddiaya göre görevli olduğu manastırda dengesini kaybedip merdivenden düştü.

Mardin'de rahibe ölümü - 1 Rahibe Hazme Can

Başını çarpan Can, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Mardin'de rahibe ölümü - 2

Hazme Can, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazme Can’ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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