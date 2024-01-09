Mardin'de rahibe ölümü

Başını çarpan Can, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Can, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Hazme Can, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazme Can’ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin