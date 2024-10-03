Mardin'de rastgele açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden bir kişi yaralandı.

Mardin'de rastgele açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

Midyat Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı.

Bu sırada bölgede bulunan E.G., bacağına mermi isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri ve polise haber verildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis silahla ateş ettikten sonra hızla bölgeden uzaklaşan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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