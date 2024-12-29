Mardin’de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin’de seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Mardin’de seyir halindeki otomobil yandı

Yeşilli çıkışı Midyat yolu istikametinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...