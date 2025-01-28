Mardin'de seyir halindeki ticari araç alev aldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu.

Mardin'de seyir halindeki ticari araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe yolunda seyreden ticari araç bir anda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangında araçta maddi hasar oluştu.

Öne Çıkan Video

Park halindeki araca çarptı, takla atan arabadan böyle çıkarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...