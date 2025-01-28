Mardin'de seyir halindeki ticari araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe yolunda seyreden ticari araç bir anda alev aldı.



Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangında araçta maddi hasar oluştu.